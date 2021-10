Pippo Baudo, una fan in più per lui: “Sarai fantastico…”. Di chi si tratta (Di martedì 19 ottobre 2021) Ennesimo riconoscimento per uno dei padri della televisione moderna. Pippo Baudo, 85 anni, torna a far parlare di sè grazie al tifo di una fan molto speciale. Non si può… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 19 ottobre 2021) Ennesimo riconoscimento per uno dei padri della televisione moderna., 85 anni, torna a far parlare di sè grazie al tifo di una fan molto speciale. Non si può… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

CeciWinston : @chesucced Si, si. Chiedi a Pippo Baudo ?????? - DanyAussie : @JessyRelly @Viperissima_ L’hanno difesa a spada giusto perché ha più di 70 anni ed era la moglie di Pippo Baudo..… - cinicomateriale : @Giotherockk Secondo me é perchè con la combo del coso che fa diventare Pippo Baudo si aspettano che la vita aument… - cinicomateriale : @Giotherockk io si, toscano di grotta, stagionato nel fieno, sardo o romano per la cacio e pepe. La cosa che non mi… - cinicomateriale : @queequeg1901 conteggiare anche chi è guarito negli ultimi 6 mesi e chi si sta facendo inserire quella cosa che ti… -