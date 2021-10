Meteo, anticiclone prima di un’intensa perturbazione: giovedì cambia tutto (Di martedì 19 ottobre 2021) L’Italia si gode un Meteo caratterizzato dall’anticiclone prima del ribaltone di giovedì. Infatti dal 21 arriva un’intensa perturbazione. La situazione Meteo sull’Italia all’inizio di questa settimana sarà caratterizzata da un tiepido anticiclone. Solamente da giovedì 21 ottobre la penisola subirà una netta virata per effetto di una perturbazione atlantica pronta a portare nubi, piogge e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) L’Italia si gode uncaratterizzato dall’del ribaltone di. Infatti dal 21 arriva. La situazionesull’Italia all’inizio di questa settimana sarà caratterizzata da un tiepido. Solamente da21 ottobre la penisola subirà una netta virata per effetto di unaatlantica pronta a portare nubi, piogge e L'articolo proviene da Inews.it.

