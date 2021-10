Marta-Il delitto della Sapienza | la docu serie con i diari segreti della studentessa è su Rai 2

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 19 ottobre 2021) Quando la notizia arrivò durante le edizioni dei TG, tutta Italia si fermò per cercare di capire come era stato possibile che unamorisse mentre andava all’Università, a Roma, in pieno giorno. Era il maggio del 1997,Russo aveva tutta una vita davanti e tanti progetti. Quel giorno è cambiato tutto, il giorno in cui lasi è fermata, in uno strano silenzio mentre tutti si chiedevano come era possibile che fosse successo. Oggi la storia diRusso e del, viene raccontata in unache andrà in onda su Rai 2. “– Il”, una coproduzione Rai ...