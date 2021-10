Le Volpi Rosse Menarini sono pronte alla sfida

Advertising

Teleborsa

Inclusione, integrazione, passione per la vita, sul parquet e al di fuori dei palazzetti. Sono queste le caratteristiche dell'esponenziale percorso intrapreso dalle Volpi Rosse Menarini, la squadra fiorentina di basket in carrozzina che, nel giugno scorso, ha superato uno dei più alti traguardi, approdando nella Serie A del Campionato Nazionale della Federazione. La squadra, con la nuova coach brasiliana Ana Cardoso e il Presidente Ivano Nuti ed Ennio Troiano, Direttore Risorse Umane Global di Menarini, title sponsor delle Volpi Rosse.