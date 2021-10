Inter, esclusione eccellente per Inzaghi: a rischio pure il match con la Juve (Di martedì 19 ottobre 2021) Simone Inzaghi non ha convocato Calhanoglu per il match di stasera tra l’Inter e lo Sheriff: turco a rischio pure per la Juventus Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati in vista della partita di questa sera contro lo Sheriff. Nell’elenco dei convocati figura Stefano Sensi. Il centrocampista non scende in campo dal match esterno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 ottobre 2021) Simonenon ha convocato Calhanoglu per ildi stasera tra l’e lo Sheriff: turco aper lantus Simoneha diramato l’elenco dei convocati in vista della partita di questa sera contro lo Sheriff. Nell’elenco dei convocati figura Stefano Sensi. Il centrocampista non scende in campo dalesterno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

