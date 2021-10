Cosa sono i nuovi meme “Evil be like” virali sui social (Di martedì 19 ottobre 2021) sono almeno un paio di giorni che Twitter si è riempito di meme Evil be like. Si tratta dei meme che abbiamo imparato a conoscere finora più altri nuovi meme che, in sostanza, non fanno altro che riproporre il contrario rispetto a ciò che solitamente il personaggio ritratto rappresenta. Ecco che, allora, la celebre frase tratta da una canzone di Paolo Meneguzzi «Vero, che ti amo ancora, vero, che ti ho tradita, falso» diventa «Falso, che ti amo ancora, falso, che ti ho tradita, vero», dando vita così alla versione Evil del cantante. Su Twitter se ne possono rintracciare moltissimi non solo in italiano ma anche in spagnolo e inglese, rappresentando un fenomeno che si sta diffondendo in rete a macchia d’olio e che produce ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 ottobre 2021)almeno un paio di giorni che Twitter si è riempito dibe. Si tratta deiche abbiamo imparato a conoscere finora più altriche, in sostanza, non fanno altro che riproporre il contrario rispetto a ciò che solitamente il personaggio ritratto rappresenta. Ecco che, allora, la celebre frase tratta da una canzone di Paolo Meneguzzi «Vero, che ti amo ancora, vero, che ti ho tradita, falso» diventa «Falso, che ti amo ancora, falso, che ti ho tradita, vero», dando vita così alla versionedel cantante. Su Twitter se ne posrintracciare moltissimi non solo in italiano ma anche in spagnolo e inglese, rappresentando un fenomeno che si sta diffondendo in rete a macchia d’olio e che produce ...

