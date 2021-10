Ciprian Aftim ha recitato in una famosa fiction di Rai Uno

Leggi su novella2000

(Di martedì 19 ottobre 2021)prima di Uomini e Donne Senza dubbio uno dei protagonisti più discusi di questa edizione di Uomini e Donne è certamente, che come sappiamo sta corteggiando Andrea Nicole Conte. Il pretendente della bella tronista tuttavia non è sconosciuto al mondo dello spettacolo. In passato infatti il corteggiatore ha già lavorato con L'articolo proviene da Novella 2000.