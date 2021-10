Bambina di 4 anni scomparsa da un campeggio in Australia (Di martedì 19 ottobre 2021) Paura in Australia per la sorte di Cleo Smith, una Bambina di quattro anni, scomparsa sabato dal campeggio in cui si trovava con la famiglia. La piccola, riporta la Bbc, era andata a dormire venerdì ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Paura inper la sorte di Cleo Smith, unadi quattrosabato dalin cui si trovava con la famiglia. La piccola, riporta la Bbc, era andata a dormire venerdì ...

