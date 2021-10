Atp Anversa 2021: il montepremi e il prize money (Di martedì 19 ottobre 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Anversa 2021, torneo di scena dal 18 al 24 ottobre. In territorio belga vi saranno ben tre azzurri a lottare per arrivare sino in fondo, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. L’altoatesino è probabilmente il più ambizioso dei tre, in quanto testa di serie numero 1 e in corsa per un posto alle Atp Finals di Torino. In Belgio anche Diego Schwartzman e Reilly Opelka, antitetici per caratteristiche, ma ugualmente insidioso in caso di confronto diretto. Il montepremi totale del torneo fiammingo corrisponde a 508.600 euro, con 49.885 dei quali dedicati a colui che riuscirà a conquistare il trofeo, uniti a 250 punti del ranking Atp per impreziosire il bottino, già di per sé ingente peraltro. Di seguito la distribuzione dei premi ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo di scena dal 18 al 24 ottobre. In territorio belga vi saranno ben tre azzurri a lottare per arrivare sino in fondo, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. L’altoatesino è probabilmente il più ambizioso dei tre, in quanto testa di serie numero 1 e in corsa per un posto alle Atp Finals di Torino. In Belgio anche Diego Schwartzman e Reilly Opelka, antitetici per caratteristiche, ma ugualmente insidioso in caso di confronto diretto. Iltotale del torneo fiammingo corrisponde a 508.600 euro, con 49.885 dei quali dedicati a colui che riuscirà a conquistare il trofeo, uniti a 250 punti del ranking Atp per impreziosire il bottino, già di per sé ingente peraltro. Di seguito la distribuzione dei premi ...

