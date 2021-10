Xbox Series X/S: Avowed, Hellblade 2 e molti altri giochi in nuovi dettagli condivisi da Jez Corden (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jez Corden, caporedattore di Windows Central, la scorsa settimana ha avuto accesso a un'anteprima esclusiva di Avowed, uno dei nuovi progetti tanto attesi di Obsidian Entertainment. Tramite il suo podcast, Corden ha parlato del futuro di Obsidian e non solo, condividendo una carrellata di dettagli sui giochi in sviluppo presso Xbox Game Studios. Parlando di Avowed, Corden ha dichiarato che al momento 120 persone ci stanno lavorando, mentre altre 120 stanno sviluppando Outer Worlds 2. Obsidian in particolare vuole cercare di realizzare un gioco all'anno per i prossimi 7 anni. Corden afferma inoltre di aver dato uno sguardo proprio al gameplay iniziale di Outer Worlds 2. Si sono spese anche alcune parole per State of ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jez, caporedattore di Windows Central, la scorsa settimana ha avuto accesso a un'anteprima esclusiva di, uno deiprogetti tanto attesi di Obsidian Entertainment. Tramite il suo podcast,ha parlato del futuro di Obsidian e non solo, condividendo una carrellata disuiin sviluppo pressoGame Studios. Parlando diha dichiarato che al momento 120 persone ci stanno lavorando, mentre altre 120 stanno sviluppando Outer Worlds 2. Obsidian in particolare vuole cercare di realizzare un gioco all'anno per i prossimi 7 anni.afferma inoltre di aver dato uno sguardo proprio al gameplay iniziale di Outer Worlds 2. Si sono spese anche alcune parole per State of ...

Advertising

XboxItalia : Il momento che abbiamo tanto atteso! Il Mini Frigo Xbox Series X sarà disponibile per il pre-ordine dal prossimo 19… - Asgard_Hydra : Killer Instinct su Xbox Series X|S: c'è un nuovo gioco in sviluppo, dice un insider - - Eurogamer_it : #XboxSeriesX, #Avowed, #Hellblade2 e molti altri giochi in nuovi dettagli. - Asgard_Hydra : Anche Nintendo Switch OLED sta avendo problemi di scorte, come PS5 e Xbox Series X - Roby_Passarelli : Xbox Series X può essere inserita nell’Xbox Mini Fridge! Ecco il divertente TikTok -