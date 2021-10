von der Leyen | “Esportati oltre un miliardo di vaccini”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo raggiunto un traguardo importante: la UE ha esportato finoraundiCovid-19 nel resto del mondo”, spendendoli “in più di 150 Paesi, tra cui Giappone, Turchia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Sud Africa, Brasile”. E’ quanto annuncia la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, sottolineando che 87 milioni di dosi sono state consegnate ai Paesi a reddito medio-basso attraverso la piattaforma Covax. “Abbiamo mantenuto la promessa, abbiamo sempre condiviso la nostra capacità di produzione equamente con il resto del mondo” con “almeno una dose su due prodotta in Ue inviata all’estero”, ha aggiunto. “Insieme al presidente Biden, miriamo a un tasso di vaccinazione globale del 70% entro il prossimo anno. L’agenda Ue-Usa per sconfiggere la pandemia globale ci aiuterà a ...

E' quanto annuncia la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sottolineando che 87 milioni di dosi sono state consegnate ai Paesi a reddito medio - basso attraverso la piattaforma ...