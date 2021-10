Uomini e Donne, il gesto estremo in diretta: “Mi tolgo la vita” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nicola Mazzitelli, ex componente della parterre maschile di Uomini e Donne, è stato contattato da una sua follower che voleva suicidarsi. I social al giorno d’oggi svolgono delle funzioni importanti nella nostra vita, positive o negative che siano. Instagram in particolare ci permette di entrare in contatto col mondo intero. Non solo, viene utilizzato da tantissimi vip che, in questo modo, ci lasciano entrare nella loro vita privata. E così un personaggio famoso non è più irraggiungibile, perchè la sua casa, la sua famiglia, le sue abitudini sono quotidianamente pubblicate sui social network. Il legame che si crea col nostro personaggio preferito a volte può diventare molto forte, al punto di rivolgersi a lui nel momento di difficoltà. E’ quello che è accaduto a questa ragazza che, disperata, ha lanciato un grido ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nicola Mazzitelli, ex componente della parterre maschile di, è stato contattato da una sua follower che voleva suicidarsi. I social al giorno d’oggi svolgono delle funzioni importanti nella nostra, positive o negative che siano. Instagram in particolare ci permette di entrare in contatto col mondo intero. Non solo, viene utilizzato da tantissimi vip che, in questo modo, ci lasciano entrare nella loroprivata. E così un personaggio famoso non è più irraggiungibile, perchè la sua casa, la sua famiglia, le sue abitudini sono quotidianamente pubblicate sui social network. Il legame che si crea col nostro personaggio preferito a volte può diventare molto forte, al punto di rivolgersi a lui nel momento di difficoltà. E’ quello che è accaduto a questa ragazza che, disperata, ha lanciato un grido ...

