Trentalange | «Ascoltare comunicazioni Var? Accadrà presto»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Prima apertura sulla possibilità diin diretta letra lae l’arbitro nel corso delle partite di Serie A come già succede nel rugby e sulla falsa riga dei messaggi radio in Formula 1 tra box e pilota. Ad aprire la strada è il presidente dell’associazione italiana arbitri, Alfredo, ospite di L'articolo

Ad aprire la strada è il presidente dell'associazione italiana arbitri, Alfredo, ospite di Novantesimo minuto. "le comunicazioni tra arbitro e Var e farleal pubblico? ...Ad aprire la strada è il presidente dell'associazione italiana arbitri, Alfredo, ospite di Novantesimo minuto. "le comunicazioni tra arbitro e Var e farleal pubblico? ...Prima apertura sulla possibilità di ascoltare in diretta le comunicazioni tra la Var e l'arbitro nel corso delle partite di Serie A come già succede nel rugby e sulla falsa riga dei messaggi radio in ..."Irrati ha fatto molto bene ed ha applicato il regolamento, si chiama 'mass confrontation' vuol dire che comunque bisogna uscire con due ammoniti, uno da una parte e uno dall''altra". Ospite di Novan ...