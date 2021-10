Sul Pio Albergo Trivulzio i pm chiedono l' archiviazione

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La procura di Milano ha chiesto l’per il Pio, storico istituto gerontologico milanese, e il suo ex direttore generale, Giuseppe Calicchio, indagati per la presunta assenza di protezioni individuali che avrebbe determinato nel periodo della prima emergenza Covid (marzo-aprile 2020) un forte numero di morti tra gli anziani ospiti della struttura milanese. Le ipotesi di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo non hanno trovato riscontro, secondo i pubblici ministeri. “L’eccesso di mortalità del Pat per Coronavirus si situa in una fascia intermedia rispetto a quanto avvenuto nelle Rsa del milanese”, si legge nella richiesta diinoltrata dai pm Mauro Clerici e Francesco de Tommasi (coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano) al giudice per le indagini preliminari. Ora, il ...