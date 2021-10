Spalletti: «Osimhen fortissimo ma contro Juric è sempre battaglia» (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Osimhen è un calciatore fortissimo che sta attraversando un buon momento di forma. Ora va a prendere più palloni dove prima non andava, sta diventando più completo. Quando hai a disposizione giocatori forti nel reparto offensivo puoi sempre pensare di sbloccarla in qualsiasi momento. Juric è un allenatore tosto che sa caricare le proprie squadre, contro di lui diventa sempre una battaglia”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, al termine del match vinto per 1-0 contro il Torino grazie al gol decisivo di Osimhen all’81’. Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) “è un calciatoreche sta attraversando un buon momento di forma. Ora va a prendere più palloni dove prima non andava, sta diventando più completo. Quando hai a disposizione giocatori forti nel reparto offensivo puoipensare di sbloccarla in qualsiasi momento.è un allenatore tosto che sa caricare le proprie squadre,di lui diventauna”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Napoli, Luciano, al termine del match vinto per 1-0il Torino grazie al gol decisivo diall’81’.

