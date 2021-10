Simone Inzaghi: “Siamo arrabbiati per sabato, vogliamo vincere. Formazione? Cambierò qualcosa” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della sfida di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. Di seguito le sue parole. Sulla partita “Domani sarà una gara importantissima, Siamo alla terza del girone e non abbiamo ancora vinto. Affrontiamo una squadra a punteggio pieno e noi dovremo essere bravi nel fare una grande partita e vincerla per rientrare in carreggiata. Sarà una gara di corsa, aggressività e determinazione. Loro hanno vinto due gare contro squadre forti, bisognerà essere bravi: è una squadra corta, aggressiva, e noi dovremo essere bravi nel non allungarci e nel tenere bene il campo. Siamo il miglior attacco della Serie A, creiamo tanto, ma domani servirà concentrazione per ottenere una vittoria che per noi è fondamentale”. Sul momento dell’Inter “Abbiamo alti e ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021), tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della sfida di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. Di seguito le sue parole. Sulla partita “Domani sarà una gara importantissima,alla terza del girone e non abbiamo ancora vinto. Affrontiamo una squadra a punteggio pieno e noi dovremo essere bravi nel fare una grande partita e vincerla per rientrare in carreggiata. Sarà una gara di corsa, aggressività e determinazione. Loro hanno vinto due gare contro squadre forti, bisognerà essere bravi: è una squadra corta, aggressiva, e noi dovremo essere bravi nel non allungarci e nel tenere bene il campo.il miglior attacco della Serie A, creiamo tanto, ma domani servirà concentrazione per ottenere una vittoria che per noi è fondamentale”. Sul momento dell’Inter “Abbiamo alti e ...

