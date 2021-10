Sì, è questo il Pierino Chiambretti Show (Di lunedì 18 ottobre 2021) Piero Chiambretti: «Mia figlia è tutto per me, la vorrei in tv ospite fissa. Con Allen parlai di morte» Corriere della sera, pagina 27, di Elvira Serra. Trenta maggio 1956.«Un giorno lontanissimo, all’ospedale di Aosta. Ero presente, ma non ricordo nulla. Però avevo le idee chiare: sono uscito subito».Ventisei maggio 2011.«Un giorno importante, all’ospedale di Parma. Alle 9 del mattino sono diventato padre e da quel momento non sono più stato figlio, ho capito la differenza del ruolo. L’infermiera disse: entrate, è nata, ma si era sbagliata. E così mi trovai davanti questa immagine fortissima: una luce potentissima che sparava nella direzione immaginabile, con il medico che estraeva la bambina dalla pancia della madre. Margherita non pianse. Era sana, dal testone enorme, simpatica fin da subito».Ventuno marzo 2020.«Un giorno drammatico, all’ospedale San Mauriziano di ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 18 ottobre 2021) Piero: «Mia figlia è tutto per me, la vorrei in tv ospite fissa. Con Allen parlai di morte» Corriere della sera, pagina 27, di Elvira Serra. Trenta maggio 1956.«Un giorno lontanissimo, all’ospedale di Aosta. Ero presente, ma non ricordo nulla. Però avevo le idee chiare: sono uscito subito».Ventisei maggio 2011.«Un giorno importante, all’ospedale di Parma. Alle 9 del mattino sono diventato padre e da quel momento non sono più stato figlio, ho capito la differenza del ruolo. L’infermiera disse: entrate, è nata, ma si era sbagliata. E così mi trovai davanti questa immagine fortissima: una luce potentissima che sparava nella direzione immaginabile, con il medico che estraeva la bambina dalla pancia della madre. Margherita non pianse. Era sana, dal testone enorme, simpatica fin da subito».Ventuno marzo 2020.«Un giorno drammatico, all’ospedale San Mauriziano di ...

Advertising

Gino_Pierino : @Menanni1 @effecibi @abkhazian78 @vitalbaa Eh, allora forma e assumi centinaia di milioni di medici per valutare ca… - Marina96578646 : RT @itsgiadaesse: maaammma Pierino che bono con questo look ?? #prelemi - teresadallanto1 : RT @itsgiadaesse: maaammma Pierino che bono con questo look ?? #prelemi - itsgiadaesse : maaammma Pierino che bono con questo look ?? #prelemi - AndryMilan83 : In un film di Pierino si parlava di parto anale. Questo qua sotto ne è un caso #NoGreenPassObbligatorio… -

Ultime Notizie dalla rete : questo Pierino Forlì, in 800 all'Oratorio San Giacomo Il Mago Casanova dopo aver raccontato la favola di "Pierino e il Lupo" ha stupito i presenti con la ... accompagnati da famigliari o insegnanti, anche alle rappresentazioni serali: un segnale questo ...

Il giovane Federico Fellini di Davide Bagnaresi Per noi riminesi e per chi conosce la città, questo libro ha una valenza in più: permette di ... Federico non è nato in un vagone di un treno in corsa e non è scappato da bambino con il Circo Pierino. ...

Eby, dal 1985 sotto l'Arco di San Pierino: "Appartengo a questo luogo, voglio dare voce al quartiere" - intoscana inToscana San Pierino: cuccioli lasciati a morire sigillati in delle scatole (FOTO) San Pierino: sono stati trovati stanchi e affamati, dei cuccioli lasciati a morire in campagna, sigillati in delle scatole di cartone “Quanto può fare schifo l’essere umano? Guardate queste foto e giu ...

Gli agenti della polizia municipale di Fucecchio hanno avvisato gli operatori del canile di Lajatico Gli agenti della polizia municipale di Fucecchio hanno avvisato gli operatori del canile di Lajatico Le scatole si muovevano appena, ma da lì dentro arrivavano dei lamenti. Per questo le scatole, ben ...

Il Mago Casanova dopo aver raccontato la favola di "e il Lupo" ha stupito i presenti con la ... accompagnati da famigliari o insegnanti, anche alle rappresentazioni serali: un segnale...Per noi riminesi e per chi conosce la città,libro ha una valenza in più: permette di ... Federico non è nato in un vagone di un treno in corsa e non è scappato da bambino con il Circo. ...San Pierino: sono stati trovati stanchi e affamati, dei cuccioli lasciati a morire in campagna, sigillati in delle scatole di cartone “Quanto può fare schifo l’essere umano? Guardate queste foto e giu ...Gli agenti della polizia municipale di Fucecchio hanno avvisato gli operatori del canile di Lajatico Le scatole si muovevano appena, ma da lì dentro arrivavano dei lamenti. Per questo le scatole, ben ...