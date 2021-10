Roberto Dipiazza confermato Sindaco di Trieste

(Di lunedì 18 ottobre 2021)è, per la quarta volta,di. Candidato del centrodestra, ha vinto il ballottaggio contro il candidato del centrosinistra, Francesco Russo, autore tuttavia di una incredibile rimonta., appoggiato da Lista Civicaper, Lega Salvini Fvg, Noi con l’italia, Cambiamo, Forza Italia e Fratelli d’Italia, è statodicon il 51,29% per cento dei voti (38.816 votanti). Al ballottaggio ha superato Francesco Russo, sostenuto da Partito Democratico-Demokratska Stranka, Uniti per un’altra città – Združeni Za Drugacno Mesto, Partito Animalista ...

è infatti stato confermato sindaco per la quarta volta con il 51,5% a fronte del 48,5% ottenuto dal candidato di centrosinistra Francesco Russo. Importante anche il risultato di ...Amministrative 2021. "Ho vinto e questa è una cosa che non dimenticherò mai e farò sempre di tutto per la mia città con grande amore".è, per la quarta volta, sindaco di Trieste. Il candidato del centrodestra ha vinto il ballottaggio contro il candidato del centrosinistra, Francesco Russo, autore tuttavia di una ...Il centrosinistra supera il centrodestra a trazione salviniana. La scelta di stare al Governo con Draghi non paga e le grandi città finiscono in mano a Letta ...Dipiazza, candidato del centrodestra, ha vinto per poco: il suo punteggio è stato del 51,9%, contro il 48,1& di Russo ...