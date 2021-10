Psg, Neymar assente contro il Lipsia per un problema agli adduttori (Di lunedì 18 ottobre 2021) Neymar assente per la gara di Champions League contro il Lipsia. L’attaccante brasiliano del Psg avverte un dolore agli adduttori e il club parigino preferisce non rischiare. Lo riporta l’Equipe. Il tecnico Pochettino dovrà già fare a meno di Angel Di Maria e probabilmente di Mauro Icardi. Allo stato attuale, non è garantita la presenza di Neymar anche contro l’OM per l’undicesima giornata di Ligue 1 di domenica prossima. Inoltre, come previsto, è assente Leandro Paredes (quadricipite). L’argentino non tornerà se non dopo la prossima sosta per le Nazionali mentre Sergio Ramos è ancora nella fase di recupero (sessioni individuali). Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021)per la gara di Champions Leagueil. L’attaccante brasiliano del Psg avverte un doloree il club parigino preferisce non rischiare. Lo riporta l’Equipe. Il tecnico Pochettino dovrà già fare a meno di Angel Di Maria e probabilmente di Mauro Icardi. Allo stato attuale, non è garantita la presenza dianchel’OM per l’undicesima giornata di Ligue 1 di domenica prossima. Inoltre, come previsto, èLeandro Paredes (quadricipite). L’argentino non tornerà se non dopo la prossima sosta per le Nazionali mentre Sergio Ramos è ancora nella fase di recupero (sessioni individuali).

