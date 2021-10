Occhio! Da dopodomani rischi di non vedere più mezza Tv

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La nuova era della tv istruzioni per l’uso Il Messaggero, pagina 15, di Raffaele d’Ettorre. Il momento tanto temuto sta arrivando: dal prossimo 20 ottobre alcuni canali televisivi di Rai e Mediaset passeranno alla nuova codifica Mpeg-4, e chi non ha una tv compatibile con il nuovo standard dovrà dirgli addio per sempre. Non serve però farsi prendere dal panico assediando negozi e centri commerciali in una guerra a denti stretti per gli ultimi modelli rimasti: i canali principali della tv generalista infatti restano per ora in salvo, mentre da mercoledì prossimo alcuni canali tematici passeranno all’Hd e non saranno più visibili se il nostro apparecchio non risulta compatibile con il nuovo standard. Aprono le danze i canali Rai4, Rai5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + Hd, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Per Mediaset invece i primi a traslocare sul nuovo digitale saranno ...