Myrta Merlino | lutto in diretta Tv | il triste annuncio

La puntata di oggi, lunedì 18 ottobre, de L'aria che tira è stata particolarmente impegnativa per Myrta Merlino. Non solo per i temi trattati - dalle proteste dei portuali di Trieste che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine tramite l'utilizzo degli idranti ai ballottaggi in corso in grandi città come Roma e Torino - ma anche per un motivo strettamente personale. La giornalista di La7 si è infatti lasciata andare verso la fine della puntata, quando ha svelato perché si sente molto triste in questo momento: è venuto a mancare Raffaele Cirillo, suo maestro di tennis nonché direttore tecnico del tennis del parco del Foro Italico di Roma. La Merlino ha mostrato una sua foto e si è commossa, non riuscendo a trattenere le lacrime a tratti: "Devo confessarvi una cosa, per me questa mattina è ...

