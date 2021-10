Morto sul colpo a 24 anni. Per Leonardo non c’è stato niente da fare (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un dramma ha sconvolto una comunità, costretta a dire addio all’ennesimo giovane, che ha perso la vita in un incidente stradale. Un impatto fatale che non gli ha lasciato alcuno scampo e che ha privato la sua famiglia e i suoi amici di una persona preziosa. Stando a quanto riferito finora da una prima ricostruzione dei fatti, Leonardo avrebbe perso il controllo della sua vettura e si è scontrato contro un palo. Un violentissimo impatto, che gli ha causato la morte, sopraggiunta praticamente sul colpo. Guidava precisamente una Alfa Romeo Giulietta e a quanto pare si tratterebbe di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa sono state immediatamente inviate sul luogo dell’incidente stradale per prestare i soccorsi al ragazzo. Le manovre di rianimazione dei soccorritori si sono rivelate ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un dramma ha sconvolto una comunità, costretta a dire addio all’ennesimo giovane, che ha perso la vita in un incidente stradale. Un impatto fatale che non gli ha lasciato alcuno scampo e che ha privato la sua famiglia e i suoi amici di una persona preziosa. Stando a quanto riferito finora da una prima ricostruzione dei fatti,avrebbe perso il controllo della sua vettura e si è scontrato contro un palo. Un violentissimo impatto, che gli ha causato la morte, sopraggiunta praticamente sul. Guidava precisamente una Alfa Romeo Giulietta e a quanto pare si tratterebbe di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa sono state immediatamente inviate sul luogo dell’incidente stradale per prestare i soccorsi al ragazzo. Le manovre di rianimazione dei soccorritori si sono rivelate ...

