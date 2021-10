Jasley è la vincitrice di IS ME – Music Edition 2021

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Jasmin Leila Yakub, in arte, è ladell’edizionedi IS ME –, il talent show ideato da AW LAB. Palco d’eccezione PLUG-Mi, il format di Fandango Club Creators legato alla urban culture experience e nato in collaborazione con Fiera Milano e Micam Milano, che unisce i mondi dello streetwear, dell’arte e dellaa con l’obiettivo di dare voce alla creatività e al talento delle nuove generazioni. Cantante milanese di 22 anni, origini somale,ama raccontare le sue origini attraverso la suaa. Con il singolo “Una sdraio per me” ha vinto anche il Premio Speciale della Giuria, prima a fare en plein di riconoscimenti nella storia del talent. Vedremo la sua prima live performance con la canzone ...