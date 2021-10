Istigazione alla corruzione: ai domiciliari imprenditore di Nocera Inferiore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore nocerino, emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta di questa Procura della Repubblica. Le articolate indagini, svolte anche attraverso intercettazioni, hanno consentito di accertare l’esistenza di una rete di relazioni che l’indagato ha costruito nel tempo con dipendenti pubblici – anche appartenenti alle Forze dell’ordine – al fine di ottenere informazioni coperte da segreto, dietro l’offerta o la promessa di denaro o altre utilità. Le informazioni venivano acquisite da fonti diverse ed avevano in comune un unico obiettivo: reperire notizie sulla eventuale esistenza di procedimenti penali o provvedimenti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arrestinei confronti di unnocerino, emessa dal GIP del Tribunale disu richiesta di questa Procura della Repubblica. Le articolate indagini, svolte anche attraverso intercettazioni, hanno consentito di accertare l’esistenza di una rete di relazioni che l’indagato ha costruito nel tempo con dipendenti pubblici – anche appartenenti alle Forze dell’ordine – al fine di ottenere informazioni coperte da segreto, dietro l’offerta o la promessa di denaro o altre utilità. Le informazioni venivano acquisite da fonti diverse ed avevano in comune un unico obiettivo: reperire notizie sulla eventuale esistenza di procedimenti penali o provvedimenti ...

