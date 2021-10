Inzaghi | «Sheriff in testa al gruppo Serve intelligenza e lucidità»

Leggi su footdata

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Avevo fatto una analisi a caldo dopo la partita di sabato contro la Lazio. Abbiamo fatto la miglior partita nei primi 65 minuti. L’unico grande problema è non essere riusciti a fare il secondo gol, abbiamo tenuto la Lazio in partita e sull’occasione del rigore abbiamo sbagliato. L’ultimo quarto d’ora è da cancellare. Una squadra come la nostra deve restare sempre in partita. Ho visto nei miei ragazzi tanta arrabbiatura. La sconfitta fa tanto male a tutti quanti”. Così Simone, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa, alla vigilai del match contro lo. “Giochiamo contro una squadra che è inale sappiamo che non sarà una partita semplice, vogliamo cambiare questo trend in Europa. Condobbiamo arrivare alla vittoria”, ha aggiunto.