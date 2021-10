Honda e KTM su Quartararo: una bomba che infiamma la MotoGP (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non si ferma mai il mercato piloti. Ad accendere la miccia c’ha pensato il manager di Fabio Quartararo, Eric Mahè, dichiarando in una recente intervista che due team stanno sondando il mercato valutando la fattibilità dell’operazione. Guai in vista per Yamaha? Quartararo già accende il mercato 2023: Honda e KTM su di lui Una vera e propria bomba quella innescata da Eric Mahè, il manager del Diablo Quartararo. Il francese vicinissimo alla conquista del suo primo titolo in MotoGP sarebbe stato contattato da due squadre e mezzo. Cosa possa significare il mezzo finale è difficile da comprendere, molto più semplice fare i conti con le altre due. Iniziamo con ordine: Fabio va in scadenza al termine della prossima stagione con Yamaha. Per il momento dunque sarebbe libero nel 2023. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non si ferma mai il mercato piloti. Ad accendere la miccia c’ha pensato il manager di Fabio, Eric Mahè, dichiarando in una recente intervista che due team stanno sondando il mercato valutando la fattibilità dell’operazione. Guai in vista per Yamaha?già accende il mercato 2023:e KTM su di lui Una vera e propriaquella innescata da Eric Mahè, il manager del Diablo. Il francese vicinissimo alla conquista del suo primo titolo insarebbe stato contattato da due squadre e mezzo. Cosa possa significare il mezzo finale è difficile da comprendere, molto più semplice fare i conti con le altre due. Iniziamo con ordine: Fabio va in scadenza al termine della prossima stagione con Yamaha. Per il momento dunque sarebbe libero nel 2023. ...

