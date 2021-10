Donne e menopausa: Aperitivo in Rosa per informarsi e confrontarsi (Di lunedì 18 ottobre 2021) San Nicola La Strada, Caserta – “Aperitivo in Rosa” è l’appuntamento gratuito aperto al pubblico, organizzato da Med Laser Service – Viale Carlo III, 150 – San Nicola La Strada (CE) – che si terrà Mercoledì 20 Ottobre dalle ore 15 alle ore 19. In occasione dell’evento, si parlerà di salute intima femminile e di alcuni disturbi che possono avere effetti sulla qualità di vita della donna e della relazione di coppia durante il periodo della menopausa e della pre-menopausa. Presente all’evento la Dottoressa Valentina Zambrano, specialista in Ostetricia e Ginecologia, affronterà alcuni temi legati alle esigenze della donna in ogni età ma soprattutto ai disturbi della donna in menopausa. La Dottoressa risponderà alle domande del pubblico presente suggerendo indicazioni sui trattamenti e le soluzioni per i ... Leggi su newsagent (Di lunedì 18 ottobre 2021) San Nicola La Strada, Caserta – “in” è l’appuntamento gratuito aperto al pubblico, organizzato da Med Laser Service – Viale Carlo III, 150 – San Nicola La Strada (CE) – che si terrà Mercoledì 20 Ottobre dalle ore 15 alle ore 19. In occasione dell’evento, si parlerà di salute intima femminile e di alcuni disturbi che possono avere effetti sulla qualità di vita della donna e della relazione di coppia durante il periodo dellae della pre-. Presente all’evento la Dottoressa Valentina Zambrano, specialista in Ostetricia e Ginecologia, affronterà alcuni temi legati alle esigenze della donna in ogni età ma soprattutto ai disturbi della donna in. La Dottoressa risponderà alle domande del pubblico presente suggerendo indicazioni sui trattamenti e le soluzioni per i ...

MarianoLaezza : @VeganNaked A me piacciono le donne con la menopausa!!! - ginugiola : RT @FarmaciADDUASIO: ??18 Ottobre - Giornata Mondiale della Menopausa?? Per far conoscere sempre meglio questo periodo fisiologico e natural… - FarmaciADDUASIO : ??18 Ottobre - Giornata Mondiale della Menopausa?? Per far conoscere sempre meglio questo periodo fisiologico e natu… - Infermiere_line : La #menopausa è un momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della sua fertilità. In… - Medical_Mei : La #menopausa è un momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della sua fertilità. In… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne menopausa Psoriasi, identificati i fattori di rischio scatenanti ...5 milioni di persone (il 10% è affetto da una forma moderata - severa), uomini e donne in egual misura anche se durante la pubertà e la menopausa le donne registrano un picco di incidenza. Della ...

Infertilità femminile, nuove soluzioni dalla medicina rigenerativa ... sfruttando le capacità rigenerative del sangue, si possano aiutare le donne ad avere figli ? ...grandi risultati nella risoluzione dei disturbi causati dalla sindrome urogenitale tipica della menopausa"...

Menopausa precoce: i consigli del ginecologo su come affrontarla Gruppo San Donato Psoriasi, identificati i fattori di rischio scatenanti Su Alleati per la Salute focus sui trigger che possono favorire la comparsa della patologia In Italia la psoriasi colpisce 2,5 milioni di persone (il 10% è affetto da una forma moderata-severa), u ...

Il 18 ottobre è la Giornata mondiale della menopausa Il 18 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Menopausa. Istituita dalla Società Internazionale della Menopausa (IMS), in collaborazione con ...

...5 milioni di persone (il 10% è affetto da una forma moderata - severa), uomini ein egual misura anche se durante la pubertà e laleregistrano un picco di incidenza. Della ...... sfruttando le capacità rigenerative del sangue, si possano aiutare lead avere figli ? ...grandi risultati nella risoluzione dei disturbi causati dalla sindrome urogenitale tipica della"...Su Alleati per la Salute focus sui trigger che possono favorire la comparsa della patologia In Italia la psoriasi colpisce 2,5 milioni di persone (il 10% è affetto da una forma moderata-severa), u ...Il 18 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Menopausa. Istituita dalla Società Internazionale della Menopausa (IMS), in collaborazione con ...