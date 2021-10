Cavadere nel Napoletano | è Antonio Natale | 22enne scomparso dal Parco Verde di Caivano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cavadere nel

Ieri,Parco Verde, si è tenuta una manifestazione alla quale hanno preso parte amici e parenti, del giovane i quali hanno chiesto un impulso alle ricerche del ragazzo che, secondo la famiglia, ...Il corpo galleggiava in mare, a sei miglia dalla costa. Alle ore 13,30 è stato avvistatomare Adriatico, a largo dalla costa di Giulianova, l'uomo non è stato ancora identificato. Dovrebbe essere l'autista e manager di un'azienda di autobus della Repubblica Ceca scomparso durante le ...Messo alle strette, l'uomo ha ammesso il fatto. La donna era morta due anni fa per cause naturali ma il figlio ha continuato a percepire la sua pensione ...Dramma nel mare di Marina di Camerota, un uomo senza vita è stato trovato a bordo di una imbarcazione alla deriva, nei pressi della spiaggia del Mingardo. Sono stati alcune persone presenti in spiaggi ...