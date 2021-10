Apple annuncia M1 Pro e M1 Max (Di lunedì 18 ottobre 2021) All’evento Apple Unleashed di oggi, la società ha annunciato i chip M1 Pro e M1 Max , che sono il secondo tentativo di Apple di utilizzare il proprio processore nei suoi desktop e laptop. L’M1 era abbastanza impressionante , ma i nuovi chip cercano di spingere al limite il numero di core e la capacità della RAM, oltre a dare un solido impulso alla potenza grafica.I chip M1 Max presentano fino a 32 core di GPU, che è un enorme aumento rispetto agli otto presenti sull’M1. Apple afferma che il chip M1 Max può offrire prestazioni simili alla grafica per laptop di fascia alta utilizzando il 100% di energia in meno. Esistono due versioni dell’M1 aggiornato: entrambe con CPU da 10 core , ma una con 16 core grafici (M1 Pro) e un’altra con 32 (M1 Max). In base alle prestazioni dei sette-otto core GPU dell’M1, a seconda del ... Leggi su gamesandconsoles (Di lunedì 18 ottobre 2021) All’eventoUnleashed di oggi, la società hato i chip M1 Pro e M1 Max , che sono il secondo tentativo didi utilizzare il proprio processore nei suoi desktop e laptop. L’M1 era abbastanza impressionante , ma i nuovi chip cercano di spingere al limite il numero di core e la capacità della RAM, oltre a dare un solido impulso alla potenza grafica.I chip M1 Max presentano fino a 32 core di GPU, che è un enorme aumento rispetto agli otto presenti sull’M1.afferma che il chip M1 Max può offrire prestazioni simili alla grafica per laptop di fascia alta utilizzando il 100% di energia in meno. Esistono due versioni dell’M1 aggiornato: entrambe con CPU da 10 core , ma una con 16 core grafici (M1 Pro) e un’altra con 32 (M1 Max). In base alle prestazioni dei sette-otto core GPU dell’M1, a seconda del ...

