Tringali | una nomina paradossale di Michelangelo Russo

(Di domenica 17 ottobre 2021) diAlle 12 in punto di ieri, nella sede della Fondazione Menna alla Villa Comunale, il dottor, già Presidente della Sezione Penale della Corte d’Appello di Salerno fino al settembre 2017, risponde alle telecamere locali sul perché della scelta di una carriera politica a 74 anni. Alla stessa scrivania, nell’ottobre 2018, tre anni fa, rispose alla mia domanda di editorialista di Cronache se si prospettasse per lui una carriera politica. Lo escluse categoricamente, poiché, superati i settant’anni, non aveva alcun senso una strada del genere. Diciamo allora che i tempi sono cambiati, adesso, se lui è più vecchio (e si vede, come è per me che ho la stessa età), ci sono appelli a cui non si può mancare; come accadde nel 1945 al Terzo Reich che arruolò i vegliardi di 80 anni e i bambini di 14 anni per ...