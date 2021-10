Tre italiani sono morti in un incidente stradale a Riad (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Tre italiani sono morti in un incidente stradale aavvenuto ieri Riad. sono tre ballerini: Antonio Caggianelli di Bisceglie, Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, nell'Agrogentino, e Giampiero Giarri, di Roma. Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Trein unaavvenuto ieritre ballerini: Antonio Caggianelli di Bisceglie, Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, nell'Agrogentino, e Giampiero Giarri, di Roma.

Advertising

MediasetTgcom24 : Incidente nel deserto: tre italiani muoiono in Arabia Saudita, tra loro il ballerino Antonio Caggianelli… - repubblica : Incidente nel deserto, muoiono tre ballerini italiani in Arabia Saudita - globalistIT : Una tragedia: rip #riad #incidente #italiani - MonicaMelzi : RT @MediasetTgcom24: Incidente nel deserto: tre italiani muoiono in Arabia Saudita, tra loro il ballerino Antonio Caggianelli #bisceglie h… - GDS_it : Tre artisti italiani, in Arabia Saudita per uno spettacolo, erano andati in gita nel loro giorno libero ma sono mo… -