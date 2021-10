Su Libia e migranti, c'è un giudice a Napoli: una sentenza che fa storia (Di domenica 17 ottobre 2021) A volte, troppe, sulle pagine dei giornali si legge la parola 'storico'. Storico accordo, storico negoziato, storico incontro, storica stretta di mano, e via 'storicizzando'. Spesso la storia ci ... Leggi su globalist (Di domenica 17 ottobre 2021) A volte, troppe, sulle pagine dei giornali si legge la parola 'storico'. Storico accordo, storico negoziato, storico incontro, storica stretta di mano, e via 'storicizzando'. Spesso laci ...

Advertising

MSF_ITALIA : Riportare i migranti in #Libia è un reato e salvare vite umane un obbligo. Questa sentenza è un primo passo importa… - SeaWatchItaly : Per la prima volta un tribunale condanna il comandante di un mercantile italiano per aver operato un respingimento… - Agenzia_Ansa : Sei migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana sono stati uccisi dalle guardie libiche in un centro di detenzio… - scandura : update/2 ?? 54 Persone su un gommone sono state salvate in acque internazionali dalla nave #SeaWatch3 a 30 miglia n… - Giusepp60921070 : RT @fabrizio19651: «L’Italia e l’Europa ci aiutino: portateci via dalla Libia» #migranti «In Libia siamo in pericolo, chiediamo il trasfe… -