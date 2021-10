Juventus-Roma 1-0, Kean: “Posso giocare dappertutto in attacco, pronto a dare il mio contributo” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Ho mirato all’angolino, la palla è entrata ed è andata così, è andata bene. Il derby era importante vincerlo, oggi pure servivano i tre punti e ci siamo riusciti bene”. Così Moise Kean al termine di Juventus-Roma 1-0, sfida decisa da un suo gol nel primo tempo: “Posso giocare un po’ dappertutto in avanti, mi faccio trovare pronto e a disposizione, dove il mister mi mette io sto. Ho fatto una bella esperienza all’estero, ho girato un po’ e questo mi ha aiutato moltissimo. Adesso sono qua a dare il mio contributo alla squadra, a dare il massimo per arrivare fino in fondo, pian piano ce la faremo”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) “Ho mirato all’angolino, la palla è entrata ed è andata così, è andata bene. Il derby era importante vincerlo, oggi pure servivano i tre punti e ci siamo riusciti bene”. Così Moiseal termine di1-0, sfida decisa da un suo gol nel primo tempo: “un po’in avanti, mi faccio trovaree a disposizione, dove il mister mi mette io sto. Ho fatto una bella esperienza all’estero, ho girato un po’ e questo mi ha aiutato moltissimo. Adesso sono qua ail mioalla squadra, ail massimo per arrivare fino in fondo, pian piano ce la faremo”. SportFace.

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - asrsupporter : RT @ASRomaPartite: La Juventus ha vinto un incontro di Serie A con meno di sette conclusioni tentate per la prima volta da febbraio 2021, a… - kermit290179 : RT @RadioMDN: le #pagelle della #Juventus in #JuventusRoma di @BenCroce72 -