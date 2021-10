Fanny Ardant: «I ritocchi? L’invecchiamento è il tempo che ti resta, se ti aggrappi a cose false lo perdi» (Di domenica 17 ottobre 2021) Repubblica intervista Fanny Ardant. A 72 anni ha una parte in “Les jeunes amants” di Carine Tardieu. Racconta di non aver accettato subito il ruolo, aveva qualche remora sulle scene di sesso. «Avevo paura del mio corpo, che non amavo da giovane e oggi ancora meno. E che nel film ci fosse qualcosa di voyeuristico. Ma le scene di sesso sono più che altro suggerite, non è un film sui corpi ma sui sentimenti. Il mio personaggio si presenta come una donna vecchia che ha un amore più giovane e questo mi piace. Nella vita mi piacciono la libertà e l’insolenza. La società ha un peso nella scelta delle donne di negare i propri desideri. Ma le libertà bisogna prenderle, non aspettare che siano concesse. L’amore è coraggio». Nel film non viene utilizzato alcun tipo di ritocco per mascherare la sua età. «La prima cosa che mi ha chiesto Carine: ‘Lei ha paura di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Repubblica intervista. A 72 anni ha una parte in “Les jeunes amants” di Carine Tardieu. Racconta di non aver accettato subito il ruolo, aveva qualche remora sulle scene di sesso. «Avevo paura del mio corpo, che non amavo da giovane e oggi ancora meno. E che nel film ci fosse qualcosa di voyeuristico. Ma le scene di sesso sono più che altro suggerite, non è un film sui corpi ma sui sentimenti. Il mio personaggio si presenta come una donna vecchia che ha un amore più giovane e questo mi piace. Nella vita mi piacciono la libertà e l’insolenza. La società ha un peso nella scelta delle donne di negare i propri desideri. Ma le libertà bisogna prenderle, non aspettare che siano concesse. L’amore è coraggio». Nel film non viene utilizzato alcun tipo di ritocco per mascherare la sua età. «La prima cosa che mi ha chiesto Carine: ‘Lei ha paura di ...

