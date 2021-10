Facchinetti | McGregor violento e pericoloso Ecco cosa è successo

(Di domenica 17 ottobre 2021) Una notte da incubo per Francescoche, nelle sue stories Instagram, ha raccontato di essere stato aggredito da Conor. Il campione di MMA, a Roma per il battesimo del figlio in ...

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - idbeentaken8 : @NotyourVers Hai ragione, ma Facchinetti ha un graffietto all interno delle labbra. Secondo te se se mcgregor volev… - Agenzia_Dire : Francesco #facchinetti denuncia il campione di #MMA Conor #McGregor: 'Mi ha dato un pugno in faccia senza motivo'. -

Una notte da incubo per Francescoche, nelle sue stories Instagram, ha raccontato di essere stato aggredito da Conor. Il campione di MMA, a Roma per il battesimo del figlio in Vaticano, ha sferrato un pugno al ...Potevo starmene zitto, mi è andata bene: pensate cosa può succedere a una persona che non è un fighter e prende un pugno da", dicein una serie di video pubblicati su Instagram. "...La denuncia di Francesco Facchinetti: "Conor McGregor mi ha aggredito con un pugno, spaccandomi il labbro. Lo denuncio, è pericoloso" ..."Sono stato aggredito dal signor Conor McGregor, il famosissimo Conor McGregor che mi ha tirato un pugno in bocca". La denuncia di Facchinetti. L'articolo “Conor McGregor mi ha aggredito, mi ha spacca ...