Covid, ecco le regioni che hanno vaccinato di più e di meno. I DATI (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono Lazio, Lombardia e Puglia le zone che hanno somministrato più vaccini contro il coronavirus. Calabria, Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia quelle col record negativo. Tra i Paesi più virtuosi c'è il Portogallo, mentre l'Italia fa meglio di Francia, Regno Unito e Germania. Tra i peggiori Bulgaria e Romania

