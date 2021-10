Castellanza, 14enne muore dopo essere caduto in una vasca di depurazione: «Voleva recuperare il pallone» (Di domenica 17 ottobre 2021) Il ragazzino recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco in arresto cardiocircolatorio è morto poco dopo l’arrivo in ospedale di Legnano Leggi su corriere (Di domenica 17 ottobre 2021) Il ragazzino recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco in arresto cardiocircolatorio è morto pocol’arrivo in ospedale di Legnano

Advertising

infoitinterno : Cade in vasca di depurazione per recuperare la palla: morto affogato 14enne di Castellanza - Italia_Notizie : Cade in vasca di depurazione per recuperare la palla: morto affogato 14enne di Castellanza - Barbara68545184 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, ma per lui non c'è stato niente da fare - infoitinterno : Cade in una vasca di depurazione per recuperare la palla, 14enne annega a Castellanza - zazoomblog : Castellanza cade nella vasca di depurazione per recuperare il pallone: 14enne morto - #Castellanza #nella #vasca -