Bomba Uomini e Donne, Riccardo torna in studio: “Colpa di Ida, ecco che mi ha fatto vederla con un altro”. Fan in delirio (Di domenica 17 ottobre 2021) Riccardo Guarnieri è stato uno dei protagonisti più discussi delle ultime stagioni del trono over. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, l’ex cavaliere tarantino si è raccontato lasciandosi andare a delle dichiarazioni inaspettate su Ida Platano. La confessione di Riccardo Guarnieri su Ida Platano “Sono assolutamente pronto a innamorarmi ancora” ha confessato Riccardo al magazine di Uomini e Donne annunciando così un suo rientro in studio. “A distanza di tempo sono riuscito a scindere il bello dal brutto delle storie d’amore che ho vissuto, il bello va nel bagaglio dei ricordi e il brutto in quello dell’esperienza Ho capito che l’amore è fatto anche di compromessi. L’ho capito quando ho smesso di essere ... Leggi su cityroma (Di domenica 17 ottobre 2021)Guarnieri è stato uno dei protagonisti più discussi delle ultime stagioni del trono over. Intervistato dal settimanale ufficiale di, l’ex cavaliere tarantino si è raccontato lasciandosi andare a delle dichiarazioni inaspettate su Ida Platano. La confessione diGuarnieri su Ida Platano “Sono assolutamente pronto a innamorarmi ancora” ha confessatoal magazine diannunciando così un suo rientro in. “A distanza di tempo sono riuscito a scindere il bello dal brutto delle storie d’amore che ho vissuto, il bello va nel bagaglio dei ricordi e il brutto in quello dell’esperienza Ho capito che l’amore èanche di compromessi. L’ho capito quando ho smesso di essere ...

