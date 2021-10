Bollo auto, quando la tassa è contestabile e non va pagata (Di domenica 17 ottobre 2021) Ci sono dei casi in cui i cittadini possono contestare all’Ente creditore la richiesta di pagamento del Bollo auto Il Bollo auto, oltre ad essere una delle tasse più odiate dagli italiani, è anche tra quelle più evase. Dal momento che alla sua scadenza non è previsto l’invio di nessun preavviso, la causa spesso del L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 17 ottobre 2021) Ci sono dei casi in cui i cittadini possono contestare all’Ente creditore la richiesta di pagamento delIl, oltre ad essere una delle tasse più odiate dagli italiani, è anche tra quelle più evase. Dal momento che alla sua scadenza non è previsto l’invio di nessun preavviso, la causa spesso del L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoiteconomia : Agevolazioni fiscali previste per la legge 104: dal meccanico al bollo auto - monica_caccia : @gioveron I nostri cari politici stanno pensando di farci pagare il canone su cellulari e dispositivi personali, ol… - Yelena47780153 : @Jpolemica666 @Emme_comegesooo Ma scusate, faccio un conto veloce per una persona che NON vive in città: 500 affitt… - lagenda70889069 : In Piemonte auto e moto storiche pagano il bollo ridotto: le modalità per ottenere la riduzione… - cigurt88 : @Tiziana99296006 @PaulLamanski @mariolavia @CarloCalenda Per ora Draghi ha fatto: 1.Condono fiscale per evasori 2.C… -