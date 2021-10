Sprint di Berlusconi per Michetti sindaco Per il caos rifiuti è pronto Bertolaso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sprint Berlusconi

il Giornale

Per lofinale il 'tribuno' del centrodestra vicino ad FdI - che si professa ex elettore Dc - ... Silvio, in collegamento, parla dell'avvocato come un 'galantuomo competente' e ...Mentre è impegnato a lanciare lodi Roberto Gualtieri al Campidoglio, Enrico Letta insiste su Mario Draghi a Palazzo Chigi ... E pure Silvio, anche se poi smentisce. Per Letta, "mandare ...Mentre è impegnato a lanciare lo sprint di Roberto Gualtieri al Campidoglio, Enrico Letta insiste su Mario Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023. Il segretario Pd non spinge l'attuale premier verso il C ...