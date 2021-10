Questa è la posizione sessuale più pericolosa per gli uomini? (Di sabato 16 ottobre 2021) Tra le posizioni sessuali, trovare la migliore può essere la chiave per fare sesso migliore. Non ce n'è una in particolare che si riveli una "formula magica", piuttosto si tratta di trovare ciò che funziona in quel momento e con la persona che incontri. Tuttavia, forse dovresti tener conto che c'è una posizione in particolare che è più pericolosa rispetto alle altre e che potrebbe causarti problemi. Come per molte altre cose, la creatività può rendere il sesso più divertente e interessante, e inoltre, evita che tutto diventi routine e che tu finisca per annoiarti. È sempre bello trovare nuovi modi per raggiungere l'orgasmo o per provare piacere, ma tieni presente che, nella ricerca della posizione perfetta, potresti anche imbatterti in alcuni pericoli. Il sesso può anche causarti danni e un medico ha appena rivelato su TikTok (che sta ... Leggi su gqitalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Tra le posizioni sessuali, trovare la migliore può essere la chiave per fare sesso migliore. Non ce n'è una in particolare che si riveli una "formula magica", piuttosto si tratta di trovare ciò che funziona in quel momento e con la persona che incontri. Tuttavia, forse dovresti tener conto che c'è unain particolare che è piùrispetto alle altre e che potrebbe causarti problemi. Come per molte altre cose, la creatività può rendere il sesso più divertente e interessante, e inoltre, evita che tutto diventi routine e che tu finisca per annoiarti. È sempre bello trovare nuovi modi per raggiungere l'orgasmo o per provare piacere, ma tieni presente che, nella ricerca dellaperfetta, potresti anche imbatterti in alcuni pericoli. Il sesso può anche causarti danni e un medico ha appena rivelato su TikTok (che sta ...

ClaudiaGiunti : RT @muffinio17: ? 42° posto (67 voti); A little game -- Bölüm 45; Posso capire perché avete scelto questa posizione per questo momento...… - Sissy_slave84 : RT @coppiagangroma: Mi piace questa posizione - pornlurd1 : RT @coppiagangroma: Mi piace questa posizione - architetto37 : @NicolaPorro Come tutte le Categorie dello Spirito non è nè di destra nè di sinistra. E' solo la testimonianza dell… - Grace_1Matta : RT @muffinio17: ? 42° posto (67 voti); A little game -- Bölüm 45; Posso capire perché avete scelto questa posizione per questo momento...… -