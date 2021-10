Pallamano | European Cup 2021 | Conversano supera nettamente i bosniaci dello Sloga Doboj | oggi la sfida di ritorno

(Di sabato 16 ottobre 2021) Inizia nel migliore dei modi il cammino delnellaCup di, con la formazione campione d’Italia in carica che ha sconfitto per 31-24 gli sloveni del, acquisendo un distacco importante in vista della gara di. I pugliesi sono partiti forte, sbloccando il punteggio con Demis Radovcic e riuscendo a contenere le offensive avversarie, chiudendo il primo tempo avanti 16-12, grazie alle patate di un grande Pasqualino Di Giandomenico. Nella ripresaha continuato a spingere, raggiungendo il +7 al 41? sul 22-15 grazie ad Alessio Moretti, controllando poi sino alla sirena e al 31-24 finale che pone una seria ipoteca sul passaggio del turno alla squadra di Alessandro Tarafino. Foto: FIGH

Parla il patron della Pallamano Conversano Roscino: "Abbiamo fortemente voluto queste gare, adesso chiediamo il sostegno di tutta la città!" ...