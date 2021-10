LIVE Superbike, GP Argentina 2021 in DIRETTA: Redding sfida Razgatl?o?lu per la pole (Di sabato 16 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24 Rinaldi è attualmente solo 9°. Attendiamo una risposta da parte del romagnolo che per ora fatica a tenere il passo dei migliori. 17.22 Bassani! Terzo posto per l’italiano di Ducati che si colloca alle spalle di Razgatl?o?lu. Caduta nel frattempo per l’idolo locale ‘Tati’ Mercado, out nella curva 2. 17.20 Torna in pista Rea! Attendiamo l’ultimo tentativo del pluricampione di Kawasaki. Tra poco attendiamo il rientro di Razgatl?o?lu e Redding. 17.18 Scott Redding! 1.37.617 per il britannico di Ducati che nel secondo settore (rettilineo) riesce a fare la differenza. 17.16 Si migliora Razgatl?o?lu in 1.38.800! Secondo posto per Rea davanti a Locatelli e Lowes. Attendiamo un riscontro anche da parte di Redding, competitivo ieri nelle libere. 17.14 Razgatl?o?lu ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24 Rinaldi è attualmente solo 9°. Attendiamo una risposta da parte del romagnolo che per ora fatica a tenere il passo dei migliori. 17.22 Bassani! Terzo posto per l’italiano di Ducati che si colloca alle spalle di Razgatl?o?lu. Caduta nel frattempo per l’idolo locale ‘Tati’ Mercado, out nella curva 2. 17.20 Torna in pista Rea! Attendiamo l’ultimo tentativo del pluricampione di Kawasaki. Tra poco attendiamo il rientro di Razgatl?o?lu e. 17.18 Scott! 1.37.617 per il britannico di Ducati che nel secondo settore (rettilineo) riesce a fare la differenza. 17.16 Si migliora Razgatl?o?lu in 1.38.800! Secondo posto per Rea davanti a Locatelli e Lowes. Attendiamo un riscontro anche da parte di, competitivo ieri nelle libere. 17.14 Razgatl?o?lu ...

