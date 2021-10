Lazio-Inter 3-1 | vittoria in rimonta per Sarri | Inzaghi applaudito dalla “Nord”

(Di sabato 16 ottobre 2021), nell’ottava giornata del campionato di Serie A 21-22, si chiude con laindella, che dopo un primo tempo di sofferenza, nei secondi 45 minuti di gioco, sfodera una prestazione da incorniciare, prendendosi i tre punti. Così cronaca, promossi e bocciati del match. Il primo tempo diDopo i primi dieci minuti, impiegati dalle due formazioni per impostari in campo nel modo migliore, una discesa sulla destra di Felipe Anderson, permette di andare al tiro prima Pedro e poi Leiva, ma il primo è muratodifesa nerazzurro, mentre il secondo spara alto. Sul ribaltamento di fronte, Hysaj atterra nella propria area di rigore Barella, reglando un rigore evitabile all’. Dal dischetto ...

Advertising

23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - Inter : ?? | PAREGGIO 64’- Immobile segna su rigore per la Lazio #LazioInter 1?-1? #FORZAINTER ???? - DiMarzio : #LazioInter, rissa in campo dopo il gol di #FelipeAnderson - TrueStoryX10 : @AlessioBuzzanca Mamma mia... Tra Pardo e Ambrosini... Ha detto che doveva buttare la palla fuori la Lazio perché q… - AxelCenturin4 : RT @Futbool_Fotos: 12’ Lazio 0-1 Inter. 91’ Lazio 3-1 Inter. Bendita Serie A ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inter

20.00 Serie A, anticipo3 - 1 Vittoria in rimonta dellasull'nell'anticipo dell'ottava giornata. Ritorno amaro all'Olimpico per Simone Inzaghi che subisce il primo ko del campionato:3 - 1. ...Ivan Perisic é stato uno dei protagonisti della sfida tra. L'iniziale vantaggio nerazzurro è stato firmato proprio dal croato che al 12' ha trasformato un calcio di rigore conquistato da Barella. Perisic, grazie a questo penalty, è diventato ...La palla attraversa tutto lo specchio della porta. 45'+1' Dopo un solo minuto di recupero arriva il duplice fischio di Irrati: finisce la prima frazione di gioco di Lazio - Inter. Appuntamento tra ...I voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la settima giornata di campionato tra Lazio e Inter : le pagelle Lazio e Inter sono scese in campo allo stadio Olimpico per l’ottava giornata ...