Fuma in treno e scatta il sistema antincendio: carrozza allagata (Di sabato 16 ottobre 2021) Allarme in treno sulla tratta Firenze - Pistoia dopo che un uomo si è acceso una sigaretta nel bagno. Il gesto, peraltro vietato, ha causato l'allagamento di un'intera carrozza. Secondo la ... Leggi su lanazione (Di sabato 16 ottobre 2021) Allarme insulla tratta Firenze - Pistoia dopo che un uomo si è acceso una sigaretta nel bagno. Il gesto, peraltro vietato, ha causato l'allagamento di un'intera. Secondo la ...

Advertising

RobertoTom60 : » Notizie dall'Italia e dal Mondo: Fuma sul treno, parte il sistema antincendio e si allaga la carrozza… - corrierefirenze : Il 41enne si era chiuso in un bagno per fumare - toscanamedianew : Fuma nel bagno in treno e allaga tutta la carrozza - FirenzePost : Fuma sul treno Firenze-Pistoia. Scatta l’antincendio, carrozza allagata. Denunciato - QuiNewsPistoia : Fuma nel bagno in treno e allaga tutta la carrozza -