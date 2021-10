Formula Uno, calendario 2022: il programma per la prossima stagione (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Mondiale 2021 della categoria automobilistica più seguita ed importante del mondo ancora non è terminato. Anzi, è bagarre piena: nella classifica piloti è lotta al vertice tra il campione del mondo Lewis Hamilton e lo sfidante Max Verstappen, mentre alle loro spalle è Lando Norris che cerca di battagliare con Sergio Perez per il podio. Nella graduatoria costruttori, invece, la terza piazza è contesa dalla McLaren e dalla Ferrari. Sarà un finale di stagione accesissimo. Intanto, la Formula Uno ha diramato il nuovo calendario 2022: saranno ventitré le gare presenti e in Italia si correrà due volte. Tutto pronto per la nuova stagione: ufficiale in Formula Uno il calendario 2022 Esordio il 20 marzo nel caldo Bahrain mentre l’ultimo Gran Premio si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Mondiale 2021 della categoria automobilistica più seguita ed importante del mondo ancora non è terminato. Anzi, è bagarre piena: nella classifica piloti è lotta al vertice tra il campione del mondo Lewis Hamilton e lo sfidante Max Verstappen, mentre alle loro spalle è Lando Norris che cerca di battagliare con Sergio Perez per il podio. Nella graduatoria costruttori, invece, la terza piazza è contesa dalla McLaren e dalla Ferrari. Sarà un finale diaccesissimo. Intanto, laUno ha diramato il nuovo: saranno ventitré le gare presenti e in Italia si correrà due volte. Tutto pronto per la nuova: ufficiale inUno ilEsordio il 20 marzo nel caldo Bahrain mentre l’ultimo Gran Premio si ...

Advertising

UnUltras : A #Dybala rinnoverei il contratto con una formula semplicissima... 300.000 euro netti per ogni partita che gioca. S… - Lucia31196578 : @realDonadelLuca Va così tutto bene che la carovana della Formula Uno che doveva scaricare in porto a Trieste, va d… - Lucia31196578 : @MediasetTgcom24 Com'è che la carovana della Formula Uno, che doveva sbarcare a Trieste, VA ALTROVE? - Adropof_Blue : “La Formula 1 non è uno sport” ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? - STnews365 : Ferrari, Alonso: 'Con me non era pronta, ora aspettative più basse'. L'ex pilota della scuderia di Maranello riperc… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Uno Ferrari LaFerrari: all'asta una one - off in Vinaccia davvero particolare ...installato un propulsore elettrico derivato dalla tecnologia KERS usata nelle monoposto di Formula ... Detto ciò, uno speciale esemplare della supercar, immatricolato nel 2016, sarà proposto all'asta da ...

Carlos Sainz/ "Papà sempre al mio fianco, la Ferrari? Un sogno ma le moto..." Carlos Sainz , il 27enne secondo pilota della scuderia Ferrari Formula 1 , si è raccontato in una bell'intervista ai microfoni del mensile GQ. Lo spagnolo è stato uno dei grandi protagonisti della recente gara che si è tenuta in Turchia, fra sorpassi e giri da ...

F1 Charles Leclerc ha firmato per Mercedes FUNOANALISITECNICA Formula E | Novità su calendario e format per la Season 8 L'ultimo FIA World Motor Sport Council ha presentato novità importanti per la prossima stagione del mondiale Formula E. La Season 8, che vedrà il debutto ...

Vettel: 'Troppe gare rendono i Gp meno speciali' All'indomani dall'ufficializzazione del calendario della stagione 2022 della Formula 1, che prevede il numero record di 23 Gran premi, Sebastian Vettel critica l'aumento del numero di gare. "Questa è ...

...installato un propulsore elettrico derivato dalla tecnologia KERS usata nelle monoposto di... Detto ciò,speciale esemplare della supercar, immatricolato nel 2016, sarà proposto all'asta da ...Carlos Sainz , il 27enne secondo pilota della scuderia Ferrari1 , si è raccontato in una bell'intervista ai microfoni del mensile GQ. Lo spagnolo è statodei grandi protagonisti della recente gara che si è tenuta in Turchia, fra sorpassi e giri da ...L'ultimo FIA World Motor Sport Council ha presentato novità importanti per la prossima stagione del mondiale Formula E. La Season 8, che vedrà il debutto ...All'indomani dall'ufficializzazione del calendario della stagione 2022 della Formula 1, che prevede il numero record di 23 Gran premi, Sebastian Vettel critica l'aumento del numero di gare. "Questa è ...