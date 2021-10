Crespo su Immobile: «Quello che fa non è semplice» (Di sabato 16 ottobre 2021) Hernan Crespo, ex di Inter e Lazio, analizza tecnicamente Ciro Immobile e lo loda Lazio-Inter è anche la sfida del doppio ex Hernan Crespo. L’attaccante argentino – intervistato dalla Gazzetta dello Sport – ha parlato di Ciro Immobile. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE SENSO DEL GOL – «Immobile lo trovi sempre nel cuore dell’area, pronto a colpire. O con il destro o con il sinistro, sempre attento alla manovra o a un possibile rimpallo. È il classico centravanti che cerca di sfruttare ogni opportunità per buttare il pallone in rete. È abile anche quando ci si deve defilare per suggerire il passaggio laterale e poi fiondare la conclusione. I suoi tiri in diagonale sono saette». VELOCITÀ – «Gli scatti di Immobile sono micidiali. Spaccano le gambe ai difensori, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Hernan, ex di Inter e Lazio, analizza tecnicamente Ciroe lo loda Lazio-Inter è anche la sfida del doppio ex Hernan. L’attaccante argentino – intervistato dalla Gazzetta dello Sport – ha parlato di Ciro. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE SENSO DEL GOL – «lo trovi sempre nel cuore dell’area, pronto a colpire. O con il destro o con il sinistro, sempre attento alla manovra o a un possibile rimpallo. È il classico centravanti che cerca di sfruttare ogni opportunità per buttare il pallone in rete. È abile anche quando ci si deve defilare per suggerire il passaggio laterale e poi fiondare la conclusione. I suoi tiri in diagonale sono saette». VELOCITÀ – «Gli scatti disono micidiali. Spaccano le gambe ai difensori, ...

