Tamponi, no dell’ex direttore Ema alla validità per 72 ore e a renderli gratuiti: “Non siamo noi che decidiamo, ma il virus” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Giusto il certificato verde e sanzionare chi non si adegua. Però sono fiducioso, si possono convincere ancora tante persone”. È speranzoso il microbiologo Guido Rasi, ex capo dell’agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Intervistato dal Corriere della Sera, ha fatto il punto su Tamponi, green pass e variante Delta. Bocciata l’ipotesi, per i lavoratori non vaccinati, di estendere la validità dei test anti Covid 19: “Non è la scienza che può decidere né la politica, ma il virus“. “alla luce delle conoscenze molecolari e soprattutto delle evidenze pratiche di soggetti risultati negativi la mattina e positivi la sera non sarebbe logico”. Così Rasi ha spiegato la sua opposizione a considerare di 72 ore l’attendibilità dei Tamponi e, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Giusto il certificato verde e sanzionare chi non si adegua. Però sono fiducioso, si possono convincere ancora tante persone”. È speranzoso il microbiologo Guido Rasi, ex capo dell’agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Intervistato dal Corriere della Sera, ha fatto il punto su, green pass e variante Delta. Bocciata l’ipotesi, per i lavoratori non vaccinati, di estendere ladei test anti Covid 19: “Non è la scienza che può decidere né la politica, ma il“. “luce delle conoscenze molecolari e soprattutto delle evidenze pratiche di soggetti risultati negativi la mattina e positivi la sera non sarebbe logico”. Così Rasi ha spiegato la sua opposizione a considerare di 72 ore l’attendibilità deie, di ...

Advertising

DarJedburgh : RT @fattoquotidiano: Tamponi, no dell’ex direttore Ema alla validità per 72 ore e a renderli gratuiti: “Non siamo noi che decidiamo, ma il… - angy_angy67 : Tamponi, no dell’ex direttore Ema alla validità per 72 ore e a renderli gratuiti: “Non siamo noi che decidiamo, ma… - snoopyleft : RT @fattoquotidiano: Tamponi, no dell’ex direttore Ema alla validità per 72 ore e a renderli gratuiti: “Non siamo noi che decidiamo, ma il… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Tamponi, no dell’ex direttore Ema alla validità per 72 ore e a renderli gratuiti: “Non siamo noi che decidiamo, ma il… - fattoquotidiano : Tamponi, no dell’ex direttore Ema alla validità per 72 ore e a renderli gratuiti: “Non siamo noi che decidiamo, ma… -