Serie C | nona giornata | il programma delle partite e la diretta tv

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Torna il weekend e riprende laC con 30 match divisi nei 3 gironi. Una lotta per laB che vedrà coinvolte tutte le favorite incomplicate, contro avversarie sulla carta più agevoli. Rimandati alla prossima gran parte dei big match, ma le emozioni non mancheranno, con le prime di ogni girone che tenteranno la fuga, nella speranza di un passo falsoinseguitrici. È il caso del Padova che, in attesa della partita da recuperare del Sudtirol, deve aumentare i punti di distanza dal secondo posto per prevenire un sorpasso tirolese nel girone A. La Reggiana, nel girone B, fa visita al Grosseto, con l’obiettivo di mantenere i 3 punti di vantaggio ed, in caso, aumentarli. Infine, il Bari, padrone del girone C, cercherà la prima vera e propria fuga, con un occhio ad un eventuale pareggio in ...

Siena-Entella, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C con il match in programma sabato 17 ottobre alle ore 17.30.Pescara-Fermana, streaming e diretta tv Rai Sport o Eleven Sports? Il match sarà in programma sabato 16 ottobre alle ore 17.30.