Piazzapulita | Crosetto lascia la trasmissione | “Qui un plotone di esecuzione contro Giorgia Meloni” E Formigli reagisce così

"Qui tutti hanno sparato su persone che non si potevano difendere. Questo non è né giornalismo, né democrazia". così, a sorpresa, a "Piazzapulita" (La7) Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia e oggi presidente dell'Aiad (Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza), abbandona la trasmissione, dopo che il conduttore Corrado Formigli ha ripercorso le tappe dell'inchiesta di Fanpage sulla lobby nera nel partito guidato da Giorgia Meloni e ha spiegato che secondo la Procura di Milano le 100 ore di video integrale della testata non erano discordanti coi filmati pubblicati dallo stesso quotidiano online. "Io ho ascoltato per un'ora la trasmissione – esordisce Crosetto – man mano che la sentivo, mi ...

